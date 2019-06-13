Eskişehirspor transfer yasağını fırsata çevirdi - Geçen sezonun ilk yarısında transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Eskişehirspor'da bu durum fırsata çevrilerek, altyapıdan yetişen oyuncuların forma şansı bulması sağlandı- Siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 18 futbolcu profesyonel olma imkanı bularak sahaya çıktı- Kadroya dahil edilen 16 yaşındaki Metehan Altunbaş, forma giyen en genç futbolcu oldu



ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncuların, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle 2018-2019 sezonunun ilk yarısında yeni transferlere lisans çıkartılamaması altyapıdan yetişen futbolcuların forma şansı yakalamasını sağladı. Sezona Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünde başlayan siyah-kırmızılılar, takımda geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına olan borçları nedeniyle ilk yarı öncesi transfer yapamadı. Bunun üzerine Eskişehirspor'un farklı yaş kategorilerinde forma giyen genç futbolcular kadroya dahil edildi. Eskişehir temsilcisinde 2018-2019 sezonundaki maçlarda altyapıdan yetişen 18 futbolcu forma giydi. Siyah-kırmızılı takımda geçen sezon forma giyen en genç futbolcu, 5 maçta toplam 87 dakika sahada kalan 16 yaşındaki Metehan Altunbaş oldu. Gençlerden en fazla süreyi ise 20 yaşındaki Mehmet Özcan aldı. Ligdeki maçların tamamında kadroda yer alan Mehmet, 3 bin 56 dakika sahada kaldı. Eskişehirspor'un altyapısından yetişerek geçen sezon takıma katkı sağlayan genç futbolculardan en fazla golü ise 23 yaşındaki İbrahim Halil Öner kaydetti. Öner, siyah-kırmızılı formayla çıktığı 30 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı. Eskişehir temsilcisinde altyapıdan yetişerek geçen sezon forma giyen futbolcular ve aldıkları süreler şöyle: Futbolcu Yaş Maç Süre (Dk.) Metehan Altunbaş 16 5 87 Ebrar Yiğit Aydın 17 2 97 Furkan Balaban 18 11 716 Utku Kızılkaya 18 2 22 Tolga Yakut 18 13 691 Fıratcan Üzüm 19 21 1567 Talha Erdoğan 19 18 1067 Muhammet Yahya Akbulut 19 1 35 Cemali Sertel 19 21 1749 Bedirhan Altunbaş 19 17 1153 Alperen Kocabaş 20 18 885 Mehmet Özcan 20 34 3056 Mevlüt Çelik 21 22 1636 Ekrem Kılıçarslan 21 20 1791 İsmail Oykun 22 13 883 Furgan Polat 22 29 2169 İbrahim Halil Öner 23 30 2151 Mehmet Feyzi Yıldırım 23 29 2161



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