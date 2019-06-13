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Eskişehirspor transfer yasağını fırsata çevirdi

- Geçen sezonun ilk yarısında transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Eskişehirspor'da bu durum fırsata çevrilerek, altyapıdan yetişen oyuncuların forma şansı bulması sağlandı- Siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 18 futbolcu profesyonel olma imkanı bularak sahaya çıktı- Kadroya dahil edilen 16 yaşındaki Metehan Altunbaş, forma giyen en genç futbolcu oldu

13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
Eskişehirspor transfer yasağını fırsata çevirdi


ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncuların, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle 2018-2019 sezonunun ilk yarısında yeni transferlere lisans çıkartılamaması altyapıdan yetişen futbolcuların forma şansı yakalamasını sağladı.

Sezona Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünde başlayan siyah-kırmızılılar, takımda geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına olan borçları nedeniyle ilk yarı öncesi transfer yapamadı.

Bunun üzerine Eskişehirspor'un farklı yaş kategorilerinde forma giyen genç futbolcular kadroya dahil edildi. Eskişehir temsilcisinde 2018-2019 sezonundaki maçlarda altyapıdan yetişen 18 futbolcu forma giydi.

Siyah-kırmızılı takımda geçen sezon forma giyen en genç futbolcu, 5 maçta toplam 87 dakika sahada kalan 16 yaşındaki Metehan Altunbaş oldu.

Gençlerden en fazla süreyi ise 20 yaşındaki Mehmet Özcan aldı. Ligdeki maçların tamamında kadroda yer alan Mehmet, 3 bin 56 dakika sahada kaldı.

Eskişehirspor'un altyapısından yetişerek geçen sezon takıma katkı sağlayan genç futbolculardan en fazla golü ise 23 yaşındaki İbrahim Halil Öner kaydetti. Öner, siyah-kırmızılı formayla çıktığı 30 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı.

Eskişehir temsilcisinde altyapıdan yetişerek geçen sezon forma giyen futbolcular ve aldıkları süreler şöyle:

FutbolcuYaş Maç Süre (Dk.)
Metehan Altunbaş 16 5 87
Ebrar Yiğit Aydın 17 2 97
Furkan Balaban 18 11 716
Utku Kızılkaya 18 2 22
Tolga Yakut 18 13 691
Fıratcan Üzüm 19 21 1567
Talha Erdoğan 19 18 1067
Muhammet Yahya Akbulut 19 1 35
Cemali Sertel 19 21 1749
Bedirhan Altunbaş19171153
Alperen Kocabaş2018885
Mehmet Özcan20343056
Mevlüt Çelik21221636
Ekrem Kılıçarslan21201791
İsmail Oykun2213883
Furgan Polat22292169
İbrahim Halil Öner23302151
Mehmet Feyzi Yıldırım23292161

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
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