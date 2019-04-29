Eskişehirspor ligde kalmayı garantiledi

Evinde Afjet Afyonspor’u 3-1’lik skor ile mağlup eden ve ligde kalmayı garantileyen Eskişehirspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, “Gelecek sezonun en büyük şampiyon adayı Eskişehirspor’dur” dedi.

Evinde Afyonspora’a karşı 3-1’lik skor ile kazanan ve puanını 35’e çıkaran Eskişehirspor, düşme hattından uzaklaşarak ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Çapa, iki takım adına çok önemli bir karşılaşa olduğunun altını çizerek, “Afyon karşısında bu işi matematiksel olarak bitirip bundan sonraki süreçte de artık yönetimimizin belirli bir süreci olacak. Bu süreçte geleceğe yapılanmak adına zamanı olmuş olacaktı. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü son günlere bıraktığınız zaman çok büyük bir sıkıntı oluyor. Karşılaşma iki takım için de çok önemliydi. Bir tarafta galip geldiği zaman umutlarını gelecek haftaya taşıyacak olan rakibimiz, biz ise kazandığımız taktirde ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecektik. O açıdan oyunu rakibimizin bize bırakacağını da biliyorduk. Çünkü daha önce oynadığı karşılamalarda da bunu net bir şekilde gördük. Çok fazla baskı yapmayıp, bizim oluşturmuş olduğumuz alanı doğru bir şekilde değerlendirip pozisyon arayacaktı. Ama biz son karşılaşmalarımızdan sonraki süreçte takım içindeki dengeyi daha iyi kurabildik. Çünkü çok fazla sayıda oyuncu ile rakip sahada oynarken doğru pozisyonlara almazsanız çok büyük sıkıntı oluyor. Hem diğer oynadığımız üç karşılaşmada da, bu karşılaşmada da bunu gayet iyi yaptık. Çünkü rakibimize pozisyon vermedik diyecek bir karşılaşma oynadık” ifadelerini kullandı.

“Bir sezonun emeği var“

Gollerin doğru zamanda gelmesinin çok önemli olduğunu söyleyen teknik adam, 3-1’lik skor ile galip geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, “1-0’dan sonra, maçın 35. dakikasından sonra rakibimiz baskı kurarak oynamaya başladı. Ne kadar pozisyona girememiş olsa da devre arasına 2-0 girmek bizim açımızdan önemliydi. İkinci devre rakibimizin daha baskın oynayacağını biliyorduk. Çünkü hafta içerisinde yeterince örnekler vardı. Giresun ve Elazığ karşılaşmaları da bizim için ders niteliğinde karşılaşmalardı. Bunu da oyuncularımıza devre arasında söyledik. Orta sahadaki özellikle oynayan oyunculara alan oluşturmalarını gerektirdiklerini, bu da nitekim gayet iyi oldu. 2-1’den sonra panik yapmadan 3. Golü aramaya çalıştık. Gereğinden fazla pozisyona girdik ama oyunu koparamadık. 3-1 galip geldiğimiz için tabi ki mutluyuz. Çünkü bir sezonun emeği var. 1 sezonun emeği sadece futbolcuların, teknik kadronun yöneticilerin değil tüm şehrin emeği var. Bu emeği de bugün olumlu sonuçlanması bizim ve camiamız adına çok mutlu edici. Camiamıza hayırlı olsun. Bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye belirtti.

“Gelecek sezonun en büyük şampiyon adayı Eskişehirspor’dur”

Eskişehispor’un gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Teknik Direktör Fuat Çapa, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Eskişehispor ne kadar önemli ve değerli olduğunu gelecek yılda Türk futbolu daha iyi anlayacaktır. Bu sezon gerçekten zor ve kurtulunması gereken bir sezondu. Bundan sonra doğru işler, doğru inşalar yapılırsa ben eminim ki gelecek 5-6 yıl içerisinde Türk futbolunda ismini sadece tribünde değil sahada da yazdıracaktı. Çünkü bu tribün olduğu sürece coşkulu ve hedefi olan bir takım olmak zorunda artık. Sadece tribünler Türkiye’nin örneği değil, aynı zamanda sahada oynayan, vizyonu, misyonu olan bir kulüp olmak zorunda. Alt yapıdan çıkan futbolcu sayısı bir hayli fazla. U17’de oynayan bir hayli futbolcumuz var. Şu andaki mevcut kadroyu koruyabilirsek, gelecek olan gençlerin üzerine de genç oyuncuları da aralarına katabilirse bence gelecek sezonun en büyük şampiyon adayı Eskişehirspor’dur.”