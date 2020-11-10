Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan ve emlakçılık yaptığı öğrenilen Mehmet K'nin sosyal medya hesabından, başta PKK/KCK olmak üzere FETÖ ile DHKP-C gibi silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğunu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan Mehmet K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.