Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 54 kişiye para cezası
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 54 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kentte İçişleri Bakanlığınca başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde polis ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 54 kişiye toplam 170 bin 100 lira ceza kesildi.