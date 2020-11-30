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Aktüel Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 54 kişiye para cezası
Aktüel

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 54 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:09:42 -
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 54 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 54 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kentte İçişleri Bakanlığınca başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.

Denetimlerde polis ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 54 kişiye toplam 170 bin 100 lira ceza kesildi.

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