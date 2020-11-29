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Aktüel Eskişehir'de resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Aktüel

Eskişehir'de resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:24:53 -
Eskişehir'de resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Kasım'da aldığı karar ile kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine izin verildiği hatırlatıldı.

Gelinen aşamada son dönemde Kovid-19 salgınının yayılımında tüm dünyada, özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmektedir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 'Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan 'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' doğrultusunda salgınının ilimizdeki seyrine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi kuruluşları, anaokul ile ana sınıfları ve uygulama sınıflarının 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kuruluşlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine, uzaktan eğitim kararı alınan okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce belirlenen uzaktan eğitim esasları doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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