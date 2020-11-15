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Aktüel Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Meclisinin yeni içkili mekanlara ruhsat verilmesi kararı yargıya taşınacak
Aktüel

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Meclisinin yeni içkili mekanlara ruhsat verilmesi kararı yargıya taşınacak

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar: - "Konuyla ilgili dava açacağımızı ve konuyu yargıya taşıyacağımızı tekrar ifade ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:28:50 -
Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Meclisinin yeni içkili mekanlara ruhsat verilmesi kararı yargıya taşınacak

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, merkez Odunpazarı İlçe Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edilen yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin asli vazifelerini yapmadığını savunarak, Odunpazarı Belediyesinde CHP'li Meclis üyeleri tarafından kabul edilen içkili mekanlar kararına tepkilerini sürdüreceklerini kaydetti.

"Vatandaşlarımız talep ediyor" düşüncesiyle alınan karara vatandaşların da tepki gösterdiğini ifade eden Acar, şöyle devam etti:

"Birçok sivil toplum kuruluşunun, siyasi partilerin ve halkımızın da alınan bu karara tepki gösterdiğini görüyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt halkın isteğine aykırı hareket ediyor. 6 yıllık görev süresinde hayata geçirilmeyen pek çok söz varken bunları gerçekleştirmek yerine sürpriz şekilde aldıkları içkili mekanlara ilişkin kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. İlçemizin sokaklarında toplanmayan çöpler, bozuk kaldırımlar, temizlenmeyen parklar varken, her mahalleye sözü verilen kreşler, gençlik merkezleri, kapalı pazar yerleri yapılmazken, sanki elzem bir ihtiyaçmış gibi içkili yerlerin belirlenmesi bizlere endişe vermektedir. Belirlenen bölgelerin çocuklarımızın geleceğine tehlike oluşturan bölgelerde olması da yine aynı şekilde çocuklarımızı düşünerek bizleri tedirgin etmektedir. Bu karardan dönülmesini ve belediyenin öncelikli vazifelerini hayata geçirmesini bekliyoruz. Konuyla ilgili dava açacağımızı ve konuyu yargıya taşıyacağımızı tekrar ifade ediyorum. Yargı, milletimizin vicdanı olarak tecelli edecektir."

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