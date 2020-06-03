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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:40:48 -
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinden çok sayıda sigara ve alkollü içeceğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelileri B.S. İ.A. ile Y.K'yi saklandıkları evlere düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden İ.A. ile Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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