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Aktüel Eskişehir'de ensesine binadan tahta parçası düşen kişi yaralandı
Aktüel

Eskişehir'de ensesine binadan tahta parçası düşen kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:22:37 -
Eskişehir'de ensesine binadan tahta parçası düşen kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de binadan düşen tahta parçası, yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden oldu.

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait katlı otoparkın dış cephe bakımı için kurulan iskelede kaynak yapan işçi, elinde bulunan tahta parçasını yere düşürdü.

Yoldan geçerken ensesine tahtanın isabet etmesi sonucu yaralanan Varol Çotak (59), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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