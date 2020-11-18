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Aktüel Eskişehir'de cinayet
Aktüel

Eskişehir'de cinayet

Husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:56:33 -
Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Emek Mahallesi Albayrak Bulvarı'nda Suat A. idaresindeki otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Otomobilde bulunan Oğuz A. başından yaralandı.

Ağır yaralanan Oğuz A, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oğuz A'nın ölümüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim U'yu suçta kullandığı tüfekle birlikte saklandığı evde yakaladı.

Oğuz A. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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