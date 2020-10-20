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Aktüel Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
Aktüel

Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:35:04 -
Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cüneyt Ç. ile avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Cüneyt Ç'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Halil İbrahim A. ise 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

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