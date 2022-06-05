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Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi bağlı birimlerinin açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 13:32:00 -
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör,  doçent  ve  doktor  öğretim  üyesi  adaylarının  dilekçelerine  (Profesör  kadrosuna başvuranlar  başlıca  araştırma  eserini  dilekçelerinde  belirteceklerdir.)  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ teslim etmeleri gerekmektedir.

“Doçentlik  kadrolarına  başvuranlardan;  6  Mart  2018  tarihli  ve  30352  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası  Kurulca  sözlü  sınava  tabi  tutulmadan  almış  olan  adaylar;  müracaat  ettikleri doçent  kadroları  için  Üniversitelerarası  Kurulca  oluşturulacak  jüri  üyelerince  sözlü  sınava  tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.”

Yabancı  dille  öğretim  yapılan  bölümlerde  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Adaylar,    şartları    uyan    kadrolardan    sadece    birine    başvurabilecektir.    Profesör kadrosundakiler  doçent  kadrosuna,  doçent  unvanı  alanlar  ise  doktor  öğretim  üyesi  kadrosuna başvuramazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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