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Aktüel Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı
Aktüel

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:19:00 -
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Eskişehir OSB'den yapılan açıklamada, Küpeli'nin bazı belirtiler nedeniyle 19 Ekim'de yaptırdığı iki Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ilaç tedavisine başlandığı duyuruldu.

Küpeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Karantina önlemleri kapsamında evinde istirahat etmektedir. Hastalık halen çok hafif bir şekilde seyretmektedir. Belirtileri sona erene ve yapılacak Kovid-19 testleri negatif çıkana kadar evinde karantinada olacak, çalışmalarına evinden devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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