Eskişehir, Kütahya ve Yalova'da Kovid-19 denetimleri yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Eskişehir, Kütahya ve Yalova'da başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafiğin yoğun olduğu Yunus Emre, İkieylül, Şair Fuzuli, Sakarya Caddeleri ile Yılmaz Büyükerşen, Atatürk ile Nabi Avcı Bulvarlarındaki denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Araçların dezenfektasyonların kontrol edildiği uygulamada, sürücüler ve yolcuların HES kodu sorgulaması da yapıldı.

- Kütahya

Kütahya'da ekipler, kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Asım Gündüz ve Adnan Menderes Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda maske denetimleri yaptı. İş yerlerinde ise kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi.

- Yalova

Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy ilçesindeki Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İlk olarak alışveriş merkezinde denetlemede bulunan Vali Erol, burada HES kodu kontrolü ve ateş ölçümünü takip etti.

Ardından ana yolda durdurulan minibüs ve otobüslerde incelemede bulunan Erol maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Esnaf denetlemesiyle programını tamamlayan Erol salgının kurallara hep birlikte uyarak yenilebileceğini dile getirdi.