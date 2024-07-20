Eskiden şişe kapaklarının içinde bulunan mavi plastikler tam olarak ne işe yarıyordu?



Eskiden kullanılan ve şimdilerde pek görülmeyen; genellikle mavi, beyaz ya da saydam olan bu yumuşak plastiklerin ne işe yaradığını elbet merak etmişsinizdir. Şimdi öğrenme vakti!

Çocukken bunları çıkarmak için can atardık. Altında "BEDAVA" yazıp yazmadığını görmek için heyecanla çıkarırdık ancak çoğu zaman "TEKRAR DENEYİNİZ" yazısıyla karşılardık.

Bu minik parçaların oraya öylesine koyulmuş gibi göründüğüne bakmayın, aslında oldukça önemli bir işlevi var. Bakalım neymiş bu?

Bu yumuşak plastikler bir conta görevi görür. Hani şu hem plastik hem metal versiyonu olan aparatlar:

Nasıl ki bunlar musluktan, borudan su sızmasını önlemek amacıyla kullanılıyorsa şişelerdeki kapak astarları da benzer sebeple kullanılıyor.

Kapağı açıp içindeki sıvıyı kullandıktan sonra tekrar kapattığımızda; astar, yumuşaklığı sayesinde şişe ve kapak arasında sıkışarak hiç boşluk kalmamasını sağlıyor.

Çevirdikçe içe göçerek sızıntıyı önlüyor. Pratik bir vidalama gibi düşünebilirsiniz.

Hava ve neme karşı bir bariyer görevi üstlenmesi sayesinde şişe içindeki sıvının raf ömrünü uzatır.

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Sızıntıları önlediği için kritik öneme sahiptir. Şişe kapakları nakliye esnasında gevşeyebilir, sıcaklık değişimi nedeniyle genleşebilir veya büzüşebilir. Eğer bu astar olmasaydı dökülme, bozulma gibi durumlar sık yaşanırdı. Özellikle de içinde madeni yağ, ilaç gibi sıvılar olan şişelerde önemi daha büyüktür.

Gazlı içeceklerde ise gazın çıkışını geciktirebilme özelliği var. Bu yüzden, bir kısmını içtiğiniz gazlı bir içeceği tekrar buzdolabına koyacaksanız bu astarı atmamanızda fayda var.

Kapaklardaki disklerin de benzer bir amacı bulunuyor.

Üstelik bu diskler sadece gazlı içeceklerde değil içme sularında bile işe yarıyor. Suyun içtiğimiz halde kalmasını sağlayabilecek her şeyi içinde tutabildiği için suyun tadının yavanlaşmasını önlüyor. Ayrıca bildiğiniz üzere, şişenin daha önce açılıp açılmadığını da gösteriyor.

Artık neden kullanılmadığı hakkında bir bilgiye rastlayamadık. Belki de kapak ve şişe teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu astara gerek kalmamıştır.