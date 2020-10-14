Eski Türkiye'yi özleyen Anayasa Mahkemesi üyesi geri vites yaptı

Eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını hatırlatarak Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gece çekilmiş bir fotosunu paylaşarak "ışıklar yanıyor" paylaşımında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a paylaşım sonrası tepki yağarken, Yıldırım, Twitter hasabını kapatmak zorunda kaldı. Yıldırım'ın tepki çeken paylaşımını da sildiği iddia ediliyor.

İlk fark edenlerden biri Yiğit Bulut oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Yıldırım'ın paylaşımına tepki göstererek, "AYM üyesi 'ışıklar yanıyor' diyerek, Büyük Türk Milleti’nin Atatürk’ünü de alet ederek, darbe tehditleri savuruyorsa, söylenecek tek bir cümle var; büyük Türk milleti olarak bekliyoruz, buradayız. Gelmeyen bizi boşa bekleten şerefsizdir!" ifadelerini kullandı.