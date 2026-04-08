Eski telefonunuzdan para kazanın! Kapınızdan alınıyor, 24 saatte hesabınızda!

Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere konforlu alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt Türkiye, müşteri deneyimini güçlendiren ve online alışveriş süreçlerini kolaylaştıran hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. “Kapıda Eski Cihaz Geri Alım (Kapıda Buyback)” hizmeti sayesinde müşteriler, eski akıllı telefonlarını evlerinden çıkmadan teslim edebiliyor, adreste yapılan değerleme sonrası onay vermeleri halinde değerleme sonrası belirlenen cihaz bedeli kısa sürede banka hesaplarına yatırılıyor. MediaMarkt Türkiye’nin sunduğu bu yeni hizmet ile müşteriler, web sitesi üzerinden eski cihazları için online ön değerleme yaparak süreci başlatabiliyor. Satın alma sürecinde ise teslimat seçeneği olarak “Kapıda Teslim”i seçmek gerekiyor. Müşteriler, iş ortağı ekipler tarafından 24 saat içinde aranarak randevu oluşturuluyor. Belirlenen gün ve saatte adrese gelen yetkili ekip, cihazın son kontrolünü yapıyor ve müşterinin onayı sonrası cihaz teslim alınıyor. Onaylanan geri alım bedeli ise 24 saat içerisinde müşterinin IBAN hesabına aktarılıyor.

Evden çıkmadan eski cihazını değerlendirme imkânı

Teknolojik cihazların hızlı şekilde yenilendiği günümüzde, eski cihazların değerlendirilmesi çoğu kullanıcı için zaman alıcı ve zahmetli bir süreç olabiliyor. MediaMarkt Türkiye’nin yeni hizmeti, bu süreci kolaylaştırarak müşterilere evlerinden çıkmadan eski cihazlarını değerlendirme fırsatı sunuyor. Böylece müşteriler hem yeni cihazlarına daha kolay geçiş yapabiliyor hem de mevcut cihazlarını hızlı ve güvenli bir şekilde nakde çevirebiliyor.

Hızlı, pratik ve güvenilir süreç

Kapıda Buyback hizmeti kapsamında sunulan hızlı süreç ile müşteriler, randevu oluşturulmasından ödeme alınmasına kadar olan tüm adımları kısa sürede tamamlayabiliyor. Adreste yapılan nihai değerleme sayesinde şeffaf bir deneyim sunulurken, teklifin müşteri tarafından onaylanmasının ardından ödeme sürecinin 24 saat içerisinde tamamlanması, hizmeti öne çıkaran önemli avantajlar arasında yer alıyor.