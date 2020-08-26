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Aktüel Eski nişanlısını bıçakla yaralayan Afgan uyruklu zanlı yakalandı
Aktüel

Eski nişanlısını bıçakla yaralayan Afgan uyruklu zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:46:33 -
Eski nişanlısını bıçakla yaralayan Afgan uyruklu zanlı yakalandı

ANKARA (AA) - Tartıştığı eski nişanlısını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Afgan uyruklu zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde ikamet eden Afgan uyruklu Misteb Şıra Haşimi isimli kadın, ülkesinde nişanlandığı Abdulmalik Tahoidi'den ayrılarak çalışmak üzere Türkiye'ye geldi.

Genç kadının peşini bırakmayan Tahoidi, Ankara'ya gelerek, eski nişanlısını Afganistan'a dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Haşimi'nin bu talebi reddetmesi üzerine yanında bulunan bıçakla genç kadını yaralayan Tahoidi, olay yerinden kaçtı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahoidi'yi şehri terk etmek için gittiği AŞTİ'de yakaladı.

Hafif şekilde yaralanan ve ayakta tedavi edilen Haşimi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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