Eski istihbaratçıdan, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili flaş sözler

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu suikastının yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti. Orakoğlu, FETÖ'nün delil karartma ve soruşturmayı saptırma girişimlerine dikkat çekti. Yeni deliller ve ifadelerle soruşturmanın seyrinin değişeceğini ifade eden Orakoğlu, Yazıcıoğlu suikastının, FETÖ ve küresel güçlerin planlarının bir parçası olduğunu vurguladı. Eski istihbaratçı Orakoğlu, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Bir helikopter kazası veya suikastı sonrası şehit olan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davası sil baştan incelenmesi kararı alınmıştı. Zira Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasına bakan ‘Özel Yetkili savcıların suikastı aydınlatacak delilleri toplamak yerine FETÖ elebaşı Gülen’in talimatı ile soruşturmaya gizem katarak sulandırmak suretiyle kararttıkları bazı tanıkları yönlendirerek tahkikatın selameti açısından soruşturmayı sürümcemede bıraktıkları tespit edildi. Aralarında asker ve polislerin de bulunduğu bazı tanıkların “Helikoptere dış müdahalede bulunuldu, Roketli saldırıya uğradığını gördük, ifadeleri de dosyaya girmişti. Aynı kişiler ilerleyen dönemde ifade değiştirip” “Biz öyle bir şey demedik” şeklinde geri adım atmışlardı. İfade değiştiren 17 kişi hakkında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yalan tanıklık, suç uydurma, silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından dava açıldı. FETÖ’cü savcılar Yazıcıoğlu Suikastını karartmak için 7 kişiyi yalancı tanık yapmışlar.

YAZICIOĞLU SUİKASTI 13 YILDAN BU YANA NEDEN ÇÖZÜLEMEDİ, YARGI SÜRECİ NASIL İŞLEDİ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Keş dağında 25 Mart 2009 da düşen helikopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe’nin ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada 20 Haziran 2016’da 132 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yazıcıoğlu ailesi ve partinin itirazı üzerine Kahramanmaraş 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Nisan 2018’de şüphelilerden 20’si hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkındaki itirazı reddetti.

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BU KARARLA BİRLİKTE HELİKOPTERİN DÜŞMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI 200 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI!

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadeti ile sonuçlanan “Helikopterin düşme sebebinin” tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için 4 savcı görevlendirildi. Dosyanın bir örneği bilirkişi kuruluşuna teslim edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar şüpheli

Müşteki, tanık ve mağdurlardan oluşan yaklaşık 200 kişinin ifadesi, alındı, Yeni ifadeler ve deliller nedeniyle 20 şüpheli ile başlayan dosyadaki şüpheli sayısı da arttı. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken firari kişilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor. Soruşturma dosyası yüzlerce klasörü aşarken; Hava koşulları, helikoptere dışarıdan müdahale, savaş uçaklarının etkisi, pilotaj hatası gibi helikopterin düşmesi ile bugüne kadar ortaya atılan çeşitli iddiaların tüm detaylarıyla araştırılması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’nca 9 kişilik bilirkişi heyeti tayin edildi.

Yazıcıoğlu Suikastı’nın hegemonik azmettirici ve tetikçi güçleri belli. Geçen Temmuz ayında bilirkişi heyetindeki kişiler bugüne kadar dosyada görev almamış ve alanlarında uzman kişilerden seçildi. Helikopter pilotu, F4 F16 pilotları, Hava trafik uzmanı, Motor Mühendisi, 2 Elektrik – elektronik mühendisi ile İTÜ Havacılık -Uzay bilimleri Fakültesinde görevli 3 Profesörden oluşan bilirkişi heyeti Ankara Esenboğa’daki helikopter enkazında incelemelerde bulundu. Yakın bir zamanda dosyaya girecek olan bilirkişi raporu; helikopterin suikast, kaza ya da ihmal sonucu düştüğüne karar verecek ve bu nedenle soruşturmanın seyri değişecek rapor çıktıktan sonra Yazıcıoğlu suikast’ı aydınlanacak inşallah!

YAZICIOĞLU DAVASI SUİKASTTEN AÇILSIN

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazası sonucu vefatıyla ilgili yeni bulgulara dikkat çeken Yeni Şafak’ın dünkü manşeti Türkiye’yi sarstı. Kazada vefat edenlerin kanındaki karbondioksitin ölümden önceki ve sonraki miktarıyla ilgili raporun gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi, ‘cinayet’ olasılığını artırdı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, bugüne kadar hep ‘kaza’ üzerinden gidildiğini belirterek, “Bu dosyanın artık suikast dosyası olarak değerlendirilmesi gerekir” dedi.

25 Mart 2009’da helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili tıbbi belgeleri yeniden inceleyen Adli Tıp Kurumu, soruşturmanın seyrini tümden değiştirecek bir karara varmıştı. 2011’de hazırlanan Adli Tıp Raporu’nu tekzip eden kurum, ölüm sonrası karboksihemoglobin maddesinin artmayacağına oy birliğiyle karar vermişti. Yazıcıoğlu’nun vefatıyla ilgili soruşturmayı tümden değiştirecek raporla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Yazıcıoğlu’nun Avukatı Selami Ekici, “Benim kanaatim bu aşamadan sonra artık bu dosyanın suikast dosyası olarak değerlendirilmesi. Çünkü görevi ihmal ve hırsızlık için açılan davalar var. Suikast dosyasının da açılması lazım. Sorumlular ortaya çıkarılmalı. FETÖ ile ilgili verilere ulaşmıştık. Bunlar çıkan kararlarda sabit. FETÖ’nün elemanların olayla ilgili olduğu kesin ama bir dış bağlantı var gibi görünüyor. Kesinleşen bilgiye göre FETÖ’nün delil kararttığını, olayı saptırdığını görüyoruz” dedi.

Gecikmiş adalet adalet değildir atasözü bile Şehit lider Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 15 yıldan günümüze neden çözülemediğini anlatmaya yetmez sanırım. Şehadeti sonrasında cenaze törenine milyonlarca insanımızın katılması Türk milletinin kendisine karşı duyduğu sevgi selinin bir tezahürü olsa gerek. Kamuoyunda Yazıcıoğlu suikastının neden 15 yıl çözülemediği ciddi anlamda sorgulanıyor. Bu konuda FETÖ’cü savcılara kol kanat geren hegemonik küresel güçlerin istihbarat birimlerinin devreye girdiğine yönelik ciddi iddialar söz konusu. Yazıcıoğlu suikastını arka planda planlayan azmettirici küresel güçlerin asıl hedefinin Türkiye olduğunu unutmamalıyız.”