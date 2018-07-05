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Eski Galatasaraylı'dan Ali Koç çıkışı: Fenerbahçe'de başarılı olur

Zonguldak'ta konuşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç'la ilgili, "Fenerbahçe'de başarılı olur. Güzel bir değişim oldu, Fenerbahçe için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 21:04
Eski Galatasaraylı'dan Ali Koç çıkışı: Fenerbahçe'de başarılı olur

Eski milli futbolcu Ümit Karan, "Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur. Şirketinde de başarılıydı, buraya da yansıtır. Güzel bir değişim oldu, Fenerbahçe için hayırlı olsun." dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezinde Galatasaray ve Genç Ereğli Taraftarlar derneklerinin organizasyonuna katılan eski milli futbolcu Ümit Karan, meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı.

Katıldığı bir yarışmada ilçe halkının kendisine gösterdiği desteğe teşekkür eden Karan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GALATASARAY HER ZAMAN FAVORİDİR"

Bir basın mensubunun, "Yeni sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Karan, "Fenerbahçe'de değişim bir rüzgar yaratabilir ama Galatasaray her zaman favoridir." şeklinde cevapladı.

"ALİ KOÇ FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR"

"Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?" sorusu üzerine ise Karan, "Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur. Şirketinde de başarılıydı, buraya da yansıtır. Güzel bir değişim oldu, Fenerbahçe için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ümit Karan, teknik direktörlük için 2-3 takımla görüşme halinde olduğunu da sözlerine ekledi. Karan daha sonra Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 21:04
  1. Zonguldak
  2. Ali Koç
  3. Galatasaray
  4. Ümit Karan
  5. Fenerbahçe

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