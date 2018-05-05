Eski Galatasaraylı Alex Telles Chelsea'ye transfer oldu
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında 6 milyon 500 bin euroya Porto'ya sattığı Brezilyalı sol bek Alex Telles, hayatının transferini yapmaya hazırlanıyor. Londra gazetelerinin flaş olarak geçtiği habere göre İngiliz temsilcisi yıldız ismi 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferden Galatasaray'da para kazanacak.05 Mayıs 2018 Cumartesi 23:57
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Porto'ya sattığı Alex Telles, yeni sezonda Chelsea forması giyecek. Brezilyalı futbolcunun bonservis bedeli ise dudak uçuklatan cinsten.
Londra gazetelerinin geçtiği habere göre İngiliz ekibi, Telles'i almak için Porto'ya 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Telles, Porto formasıyla bu sezon göz alıcı bir performans sergilemişti. Brezilyalı futbolcu mavi beyazlı takımla çıktığı 43 resmi maçta 4 gol attı 19 da asist yapma başarısı gösterdi.
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