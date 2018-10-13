Eski Fenerbahçeli Kezman, tutuklanabilir
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mateja Kezman'ın yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanabileceği iddia edildi.13 Ekim 2018 Cumartesi 13:55
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve şu an menajerlik yapan Mateja Kezman için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Belçika yürütülen oyuncu transferlerine bağlı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasına Mateja Kezman'ın da dahil olabileceği belirtildi.
2 futbolcunun transferinde para akladığı iddia ediliyor
Belçika basınında yer alan habere göre; Mateja Kezman'ın menajerliğini yaptığı Sergei-Milinkovic Savic ve Adam Marusic'in transferlerinde kara para aklandı. Kezman'ın bu transferlerde suçlu bulunduğu ve yakın zamanda tutuklama kararı çıkabileceği iddia edildi.
Milikovic-Savic 2015 yılında Genk'ten Lazio'ya 18 milyon euroya transfer oldu. Adam Marusic ise 2017'de 6.5 milyon euro karşılığında Serie A ekibine transferini gerçekleştirdi.
Mateja Kezman, 2006-2008 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe'de forma giymişti.
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