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Aktüel Eski Danıştay tetkik hakimine FETÖ'den ceza
Aktüel

Eski Danıştay tetkik hakimine FETÖ'den ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:31:01 -
Eski Danıştay tetkik hakimine FETÖ'den ceza

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Danıştay tetkik hakimi Halime Yıldız, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Yıldız ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Yıldız, suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Yıldız, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunan Yıldız, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İddianamede, Halime Yıldız'ın ev ablası olduğu, örgütün yönlendirmesiyle katalog evlilik yaptığı, aynı zamanda FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi olduğu aktarıldı.

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