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Aktüel Eski CHP milletvekili deprem felaketinde acı haberi duyurdu!
Aktüel

Eski CHP milletvekili deprem felaketinde acı haberi duyurdu!

Sanatçı Sabahat Akkiraz'ın ablası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti. Akkiraz, ablasının ardından "Yüreğim paramparça" diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 16:00:00 -
Eski CHP milletvekili deprem felaketinde acı haberi duyurdu!

Sanatçı ve eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz'ın ablası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti. Akkiraz, ablasının ardından "Yüreğim paramparça" diye yazdı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu 10 ilde binlerce kişi hayatını kaybetti. Sanatçı Sabahat Akkiraz’ın ablasının da yaşamını yitirenler arasında olduğu öğrenildi.

Instagram hesabından ablası Nurhayat Hanım’ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş’ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun.”

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