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Aktüel Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Aktüel

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:45:04 -
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı

RİZE (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yılmaz için Şeyh Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze törenine, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, siyasi partilerin il başkanları, Anavatan Partisinden üç dönem milletvekilliği yapan Ahmet Kabil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeber, burada yaptığı konuşmada, Yılmaz'ın Rize ve Türkiye için önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Çeber'in konuşması sırasında bir vatandaş, Rize'de yapımı devam eden havaalanına Mesut Yılmaz'ın isminin verilmesini istedi.

Bunun üzerine Çeber, Yılmaz'ın daha fazlasını hak ettiğini, bunun için de gerekli girişimleri yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak vatandaşlardan helallik istendi.

Törende bazılarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Öte yandan Yılmaz'ın köyü olan Çayeli ilçesine bağlı Çataldere köyünde de komşuları öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.


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