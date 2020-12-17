  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:44:16 -
Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Atila Sav, toprağa verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten, Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurucu genel sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Sav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB yönetim kurulu üyeleri ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aksakal, Feyzioğlu ve beraberindekiler, namaz öncesinde Atila Sav'ın ailesine taziyelerini iletti.

Sav, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ömer Atila Sav, 1931 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren ve meslek hayatına avukat olarak başlayan Sav, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki ve siyasal konularda yazı ve makaleler yayımlayan, tiyatro eleştirmenliği ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanlığı da yapan Sav, evli ve iki çocuk babasıydı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler
Gündem

21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler

Yazar Mehmet Ali Bulut, 21 Aralık'ta dünya genelinde elektriklerin kesileceğine ilişkin çıkan iddiaları değerlendirdi.
Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!
Gündem

Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!

Güngören’de bir berberde tıraş olan adamı vurmak için aralarında husumet olduğu öğrenilen kimliği belirsiz iki kişi, berber dükkanına kurşun..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay