Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Atila Sav, toprağa verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten, Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurucu genel sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Sav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB yönetim kurulu üyeleri ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aksakal, Feyzioğlu ve beraberindekiler, namaz öncesinde Atila Sav'ın ailesine taziyelerini iletti.

Sav, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ömer Atila Sav, 1931 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren ve meslek hayatına avukat olarak başlayan Sav, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki ve siyasal konularda yazı ve makaleler yayımlayan, tiyatro eleştirmenliği ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanlığı da yapan Sav, evli ve iki çocuk babasıydı.







