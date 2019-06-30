Eski bakan Hüseyin Çelik’in Ali Babacan'ın yeni partisine katılıyor iddiası

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - 31 Mart'ta oy kullanmadan önce "Her şey çok güzel olacak" diyerek dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül'ün desteğini arkasına alan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak isimler tek tek belirleniyor. Babacan'ın partisine Ertuğrul Günay, Nihat Ergün,Beşir Atalay ve Sadullah Ergin'den sonra eski bakan Hüseyin Çelik’in de katılacağı iddia ediliyor.



Çelik’e yakın kaynaklar, eski Bakan Doç.Dr. Hüseyin Çelik’in sadece Ali Babacan’a değil Ahmet Davutoğlu’na da yakın bir isim olduğunu belirterek,Hüseyin Çelik’in şu sıralar Van Araştırma Hastanesinde tedavi gören babasıyla ilgilendiğini söylediler.



Siyasetin bu tecrübeli isimleri uzun süredir AK Parti politikalarına ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, ulusal ve uluslararası konularda eleştirel yaklaştıkları ama rahatsızlıklarını yüksek sesle dillendirmedikleri biliniyordu.