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Aktüel Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:59:34 -
Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakımında bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhan Kuzu'nun, yoğun çabalara rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kayseri Develi'de 1955'te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı.

Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Burhan Kuzu, AK Parti MKYK üyesiydi.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.


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