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Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu! "Tattıktan sonra düşünceleri değişiyor"

Aydın'da eşinin çikolata ve kuru incir karışımıyla yaptığı bir tatlının tarifini geliştirerek çeşitli ürünler üreten girişimci, kurduğu fabrikayla ihracata hazırlanıyor. Kuru incirle ilgili 25 farklı ürün geliştirdiklerini, ilk etapta "incirle zeytin bir arada olur mu?" gibi tepkiler aldıklarını anlatan girişimci, "Ürünü tattıktan sonra düşünceleri değişiyor." dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 16:56
Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu! "Tattıktan sonra düşünceleri değişiyor"

Köşk ilçesinde 58 yaşındaki Nuri Ağaççı, 9 yıl önce eşi Semra Ağaççı'nın ikram ettiği ve içinde kuru incir, çikolata ve ceviz bulunan "incir rüyası" isimli tatlıyı beğenince bunun satışını yapmaya karar verdi.

İlçede 135 metrekarelik dükkanda kuru incir ve çikolatanın yanı sıra lavanta, zeytinyağı ve haşhaşlı tariflerle üretim yapıp satmaya başlayan Ağaççı, taleplerin yıldan yıla artmasıyla turunç, portakal ve zeytinli tarifleri de bu ürünlere ekledi.

Ar-Ge çalışmaları ve test üretimleri için Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, içinde soğuk hava deposu bulunan 2 bin metrekare alanda fabrika kuran Ağaççı, yıllık 70 tonluk kuru incir işleme kapasitesine ulaştı.

Satış kanallarının yanında interneti de iyi kullanan Ağaççı, Ege şivesinden yararlanarak bulduğu "Yingari" markasıyla farklı ülkelerden de sipariş almaya başladı.

"AR-GE ile büyüyoruz"

AA muhabirine açıklama yapan Ağaççı, kuru incirin lezzetli ve sağlıklı olması dolayısıyla dünya genelinde tüketiminin giderek arttığını, Aydın ve çevresinde bu ürünle yapılan çok sayıda yemek, sos, reçel ve tatlı bulunduğunu söyledi.

Amaçlarının inciri kuruduğu şekliyle değil katma değer katarak pazarlamak olduğunu, bunun için geleneksel tarifleri endüstriyel ortamda denediklerini aktaran Ağaççı, sadece gıda olarak değil gıda takviyesi ve diş macunu gibi alternatif alanlarda da formüller geliştirmek için Ar-Ge çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Kuru incirle ilgili 25 farklı ürün geliştirdiklerini, ilk etapta "incirle zeytin bir arada olur mu?" gibi tepkiler aldıklarını anlatan Ağaççı, "Ürünü tattıktan sonra düşünceleri değişiyor. Şu anda bazı ürünlerde talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Gücümüz nisbetinde mağazalaşmaya çalışıyoruz. Yurt dışından siparişler geliyor ancak ihracat tanımına uyacak bir bağlantı için görüşmelerimiz sürüyor. Umuyoruz bu yıl ilk ihracatımızı yapmış olacağız. Gelecekte ihracata ağırlık vermek, bu lezzetleri tüm dünyaya tattırmak istiyoruz." dedi.

İncirli diş macunu yolda 

İnciri sağlık sektörüne entegre etmek için de Ar-Ge yaptıklarına değinen Ağaççı, "İncirden yaptığımız diş macununu kullanmaya başladım. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Testlerin olumlu sonuçlanması halinde ticari bir ürün haline gelebilir." diye konuştu.

Eşiyle birlikte açtıkları şirkette 15 kişiye iş imkanı sağladıklarını anlatan Ağaççı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bir Avrupalı topraktan çıkan ürününü katma değerini en yüksek hale getirerek bize satıyor. Peki bunu neden biz yapmayalım? Bizim de kafamızı çalıştırmamız gerekiyor. Klasik üretim yöntemine inovasyonu katarak katma değerini yükselttik, çok değişik ürünler geliştirdik. Aydın'ın incirine de katma değer kazandırdık. Örnek veriyorum 10 liralık bir incir, bizim tarifimiz sonrası 100 liraya kadar çıkıyor. Bunu daha ne kadar artırırız, sürekli bunu düşünüyoruz."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:56
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