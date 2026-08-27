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Gündem Eşini kucağında çocuğu varken katleden cani tutuklandı
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Eşini kucağında çocuğu varken katleden cani tutuklandı

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Eşini kucağında çocuğu varken katleden cani tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini parka çağırıp kucağında çocuğu varken silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, E.A.'nın (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Akdemir'i (33) İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştuktan sonra tabanca ile öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

E.A, merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta görüştüğü boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'in kucağından kızını zorla almaya çalışmış, buna direnen karısını silahla yaralamış; Akdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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