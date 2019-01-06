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Eşini karnından ve göğsünden bıçaklayarak öldüren cani tutuklandı

Manisa'da tartıştığı eşini karnından ve göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06 Ocak 2019 Pazar 17:15
Eşini karnından ve göğsünden bıçaklayarak öldüren cani tutuklandı

Manisa'da, Murat İ. (45), evde tartıştığı eşi Hülya İ.'yi (44) karnından ve göğsünden bıçaklayarak, öldürdü. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Murat İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, cumartesi günü saat 00.30 sıralarında, İnönü Mahallesi Kırgız Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Soma'da maden ocağında çalışan Murat İ. ile eşi Hülya İ. arasında, iddiaya göre, geçimsizlik yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat İ., mutfaktan aldığı bıçağı Hülya İ.'nin karnına ve göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan, 1 çocuk annesi Hülya İ., olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaşıp, Murat İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat İ., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Akhisar Cezaevi'ne gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:15
  1. Manisa
  2. Karısını bıçaklayarak öldürdü
  3. kadın cinayetleri
  4. tutuklama kararı

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