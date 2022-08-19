Eşini döven adama vatandaş müdahalesi! Kadın kendisini kurtaran kişiye tepki gösterdi..
Sosyal medyada arabada eşini döven bir adama bir vatandaşın müdahale ettiği anlar gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
Nerede ve kim tarafından çekildiği bilinmeyen bir video Twitter'da gündem oldu.
Elinde cep telefonu ile amatör kayıt alan bir vatandaş, araba içinde eşini döven adamı görüntüledi.
Tek eli ile yere serdi
Eşini döven arabadaki adam, görüntülendiğini fark edince, kendisini çeken kişiye otomobilden inerek tepki gösterdi.
Elinde telefonla görüntü alan kişi, tek eli ile adama müdahalede bulundu. Yere serilen dayakçı koca, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay esnasında araçta eşinden dayak yiyen kadının da kendilerini görüntüleyip kocasını döven kişiye tepki göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.