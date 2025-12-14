‘Eşime neden bakıyorsun’ dedi, öldürüldü!

Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde eşiyle birlikte bekleyen Murat Yangun (28), bakışlarından rahatsız olduğu Cem Ç.'ye (51) "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Murat Yangun'un, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞUSTOS AYINDA EVLENMİŞTİ

Ağır yaralanan Murat Yangun'un, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan Cem Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Yangun'nun eşine bakmadığını ancak Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Ç.; bıçaklı kavgada tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

Öte yandan, Murat Yangun'un Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, genç yaşta hayatını kaybeden Yangun'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.