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Aktüel Eşi tarafından silahla ağır yaralanan kadının uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
Aktüel

Eşi tarafından silahla ağır yaralanan kadının uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Konya'da eşini tabancayla ağır yaralayarak aynı silahla intihar girişiminde bulunan şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:21:00 -
Eşi tarafından silahla ağır yaralanan kadının uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Konya'nın Karatay ilçesinde, eşini tabancayla ağır yaralayarak aynı silahla intihar girişiminde bulunan şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Sedirler Mahallesi Hasanmescid Mahallesi'nde, eşi Hatice E'yi (32) tabancayla ağır yaralayıp otomobilden indiren, daha sonra da yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar girişiminde bulunan Tahsin E. (30) hakkında 5 Nisan'dan itibaren 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Ayrıca Tahsin E'nin çeşitli olaylardan 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, kentteki farklı hastanelerde tedavileri süren karı kocanın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

Merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Hasanmescid Mahallesi'nde 22 Nisan'da Tahsin E, tartıştığı eşi Hatice E'yi tabancayla ağır yaralamıştı. Eşini otomobilden indirip kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

 

 

 

 

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