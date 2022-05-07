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Aktüel Esfeli safilin nedir? Esfeli safilin ne anlama geliyor?
Aktüel

Esfeli safilin nedir? Esfeli safilin ne anlama geliyor?

Esfeli safilin Kur’an’da hangi ayette yer alıyor? Esfeli safilin Türkçe anlamı nedir? soruları mülteci tartışmaları üzerinden gündeme gelen esmeli safilin merak edilir. İslam anlayışına göre hayvandan da daha aşağıda bir mertebede olma halidir. Peki Esfeli safilin kime denir? Esfeli safilin Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette geçiyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 11:52:00 - 2022-05-07 11:52:43
Esfeli safilin nedir? Esfeli safilin ne anlama geliyor?

Esfel anlamı nedir? En sefil, çok sefil, en alçak, en aşağı, çok fena. Esfeli safilin ne demek? Esfeli safilin, bir kişinin düşebileceği en aşağılık mertebedir. Yani İslam anlayışına göre hayvandan da daha aşağıda bir mertebede olma hal ve durumunu ifade eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünde esfeli safilin deyimi arandığında önce safili kelimesine ulaşılmaktadır. Peki Kur'an'da esfele sefilin hangi surede ve ayette geçiyor?

Tîn Suresi - 5-6 . Ayet Tefsiri

"Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır."

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