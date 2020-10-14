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Gündem Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi durakları mühürlendi
Gündem

Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi durakları mühürlendi

Emniyet, Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi duraklarına yönelik çalışmada yapılan denetim sonucunda 6 ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:13:00 -
Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi durakları mühürlendi

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen taksicilerin öldürülmesi olaylarının ardından Esneyurt'taki taksi duraklarına ilişkin denetimler de sıklaştı.

Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti.

Ruhsatsız duraklar tespit edildi

Bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı taksi duraklarının ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti.

6 durak kapatıldı

İBB Zabıta ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmayla ilçede bulunan 6 ruhsatsız taksi durağı kapatıldı.

Çalışmalar sürüyor

Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

 

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