Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi durakları mühürlendi
Emniyet, Esenyurt'ta bulunan ruhsatsız taksi duraklarına yönelik çalışmada yapılan denetim sonucunda 6 ruhsatsız 6 taksi durağı mühürlendi.
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen taksicilerin öldürülmesi olaylarının ardından Esneyurt'taki taksi duraklarına ilişkin denetimler de sıklaştı.
Geçtiğimiz aylarda Esenyurt ilçesinde iki farklı kavgada dört taksi şoförü hayatını kaybetti.
Ruhsatsız duraklar tespit edildi
Bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı taksi duraklarının ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti.
6 durak kapatıldı
İBB Zabıta ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmayla ilçede bulunan 6 ruhsatsız taksi durağı kapatıldı.
Çalışmalar sürüyor
Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri çalışmalarına devam ediyor.