Esenler otogar giriş ücreti ne kadar?

Esenler Otogarının İSPARK'a devredilmesinin ardından gözler merakla giriş ücretlerine çevrildi. PEki ama Esenler Otogarı giriş ücreti ne kadar? Esenler Otogarı giriş-çıkış ücreti ne kadar? Esenler Otogarı saatlik ücreti belirlendi mi? İşte detaylar...

Esenler Otogarı resmi olarak İSPARK'a devredildi. Bu süreçte Esenler Otogarında sürekli olarak değişim gösteren ücretler merak konusu oldu.

Otogarın gelirinin yüzde 25'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine devredileceği belirtildi.

Otogara anlık giriş-çıkış yapanlar hiçbir şekilde ücret ödemeyecekler. Aynı zamanda otogara giriş yapan kişiler ilk 1 saat ücret olarak otogarda zaman geçirebilecekler. Bir saat sonrasında ödenecek tutar ise 80 TL olarak belirlendi.