  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenler Film Günleri başladı
Aktüel

Esenler Film Günleri başladı

Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu, oyuncu Hikmet Körmükçü ve senarist Safa Önal'ın "Onur Ödülü" aldığı etkinlikte klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:27:21 -
Esenler Film Günleri başladı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün düzenlediği Esenler Film Günleri başladı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkez'inde gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve Proje Koordinatörü Suat Köçer, tanıtım filminin gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden bahsetti.

Köçer, "Hepimiz bu süreçten anladık ki sanat hakikaten bizim vazgeçilmezimizmiş, bizim için ekmek, kadar su kadar değerliymiş, elimiz mahkummuş sanata. Çünkü salgında sanat bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." dedi.

İzmir depreminden yaralı kurtulanların sanat yoluyla psikolojik açıdan desteklendiklerine değinen Köçer, "Madem bizim için sanat bu kadar önemli, o zaman sanata her zamankinden daha fazla destek olmak, omuz vermek, sanat alanında yapılan şeylere el atmak zorundayız. Bu bir mecburiyet. Çünkü sanat sadece eğlence değil bizi iyileştiren, değiştiren ve birleştiren bir alan." diye konuştu.

Programda, Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu, oyuncu Hikmet Körmükçü ve senarist Safa Önal adına Ayhan Sonyürek'e "Onur Ödülü" takdim edildi.

Musaoğlu ve Körmükçü teşekkür konuşması yaparken, Safa Önal, telefon bağlantısıyla katılımcılara seslendi.

- "Kısa Film Yarışması"nın kazananları ödül aldı

Ayrıca, değerlendirilmesini Derviş Zaim, İpek Tuzcuoğlu, Belkıs Bayrak, Umut Sakallıoğlu ve Emre Kızılırmak'tan oluşan jürinin yaptığı "Kısa Film Yarışması"nın kazananları da ödüllerine kavuştu.

Yarışma sonucunda "En İyi Kısa Film Ödülü"nü "Acil Çırak Aranıyor"la Osman Çakır, "En İyi 2. Kısa Film Ödülü"nü "Servis"le Ramazan Kılıç, "En İyi 3. Kısa Film Ödülü"nü "Vortex"le Cüneyt Işık, "Jüri Özel Ödülü"nü ise "Bugün Ölmek İstemiyorum"la Onur Sefer aldı.

Ödül takdimlerinin ardından, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, orkestrasıyla birlikte film müziklerinden oluşan bir repertuvarı katılımcıların beğenisine sundu.

Dün alınan yeni Kovid-19 önlemleri nedeniyle 2 günde tamamlanacak olan Esenler Film Günleri'nde film gösterimleri ve söyleşiler yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi...
Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti!
Dünya

Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti! "Türkiye bize karşı savaş gemisi gönderdi"

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve son olarak Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Fransa, kuyruk acısının ardından harekete geçti.
Yunanistan'dan büyük kalleşlik! Türkiye ile ilgili talimat ortaya çıktı
Dünya

Yunanistan'dan büyük kalleşlik! Türkiye ile ilgili talimat ortaya çıktı

Yunanistan'ın kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri itmeye ilişkin resmi talimat verdiği, Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güven..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay