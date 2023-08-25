  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkinci el araç fiyatları çıktı: Satın almak için bu sıradaki 'vekalet' oyunu ezberleri bozdu! Gelişme ortaya çıktı!

Bakan İstanbul için tahliye planını duyurdu

Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak! Yeni karar duyuruldu...

Akaryakıt fiyatları uçuşa geçerken Necmettin Batırel sessizliğini bozdu: 5 lira birden...

Meteoroloji'den uyku kaçıran 'sıcaklık' uyarısı: 'Ağustos'un son haftası bir ay gibi uzun gelebilir'

CHP zihniyeti değişmiyor! Mahalle yanıyor Ülgür Gökhan saçını tarıyor

Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı: Kıbrıs'ta yeni bir çok büyük çirkin provokasyon daha! Dünyaya açıkladı

Milyonlarca kişi izleyip Suriyelilere küfretti, PKK/HDP'li Demirtaş'ın kuzeni çıktı!

Rusya Türkiye kararını duyurdu: İndirim yapıldı, acele edin

Türkiye'ye karşı 'nükleer silahlı ülke' hamlesi! Son kozlarını masaya getirdiler
Kültür - Sanat Esenler ESEV’de yeni kayıtlar başladı
Kültür - Sanat

Esenler ESEV’de yeni kayıtlar başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 15:56:00 -
Esenler ESEV’de yeni kayıtlar başladı

Her yıl binlerce Esenlerliyi sanatın farklı dallarıyla buluşturan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)’nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Ücretsiz eğitimlerin verildiği kurslara kayıtlar 5 Eylül’e kadar devam edecek.

7’den 70’e her yaştan kimseyi sanatın farklı renkleriyle buluşturan Esenler Belediyesi, bu sezon da binlerce kişiye ücretsiz eğitim fırsatı sunacak. Esenler’in kültür ve sanat hayatına yön veren ESEV, yeni dönemde 74 branş ile kapılarını sanatseverlere aralayacak. ESEV’de bu dönem el sanatları ve geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, müzik branşlarından akademi ve okullara kadar pek çok başlıkta eğitim verilecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilecek eğitimlere ön başvuru için son gün 5 Eylül 2023. ESEV kurs kayıtlarının ön değerlendirmesi ise 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek dersler 18 Eylül’de başlayacak. Kurslara www.esev.org adresi üzerinden başvurulabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23