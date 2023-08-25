Esenler ESEV’de yeni kayıtlar başladı

7’den 70’e her yaştan kimseyi sanatın farklı renkleriyle buluşturan Esenler Belediyesi, bu sezon da binlerce kişiye ücretsiz eğitim fırsatı sunacak. Esenler’in kültür ve sanat hayatına yön veren ESEV, yeni dönemde 74 branş ile kapılarını sanatseverlere aralayacak. ESEV’de bu dönem el sanatları ve geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, müzik branşlarından akademi ve okullara kadar pek çok başlıkta eğitim verilecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilecek eğitimlere ön başvuru için son gün 5 Eylül 2023. ESEV kurs kayıtlarının ön değerlendirmesi ise 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Farklı branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek dersler 18 Eylül’de başlayacak. Kurslara www.esev.org adresi üzerinden başvurulabilecek.