Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazanın ilk gününde fırınları denetledi

İstanbul Esenler’de Ramazan mesaisine başlayan fırınlar zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemelerde eldiven maske kullanımı, pide gramajlarına dikkat edildi.

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan mesaisine başlayan fırınlarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Tek tek fırınlara giren ekipler sosyal mesafe, eldiven ve maske kullanımını denetledi. Ekipleri fırıncıları iftara iki saat kala pide üretimini durdurmaları yönünde uyardı.

“İmalatımız sadece durucak satışımız iftara kadar devam”

Fırını denetlenen Süleyman Güllüoğlu “Biz sadece imalatımızı durduruyoruz. Yani korona virüsünden dolayı yani vatandaşımız sırada son iftar saatinde daha önceki zamanlarda yoğunluk oluyordu. O yoğunluğu önlemek için sıcak imalatı saat 18.00’a kadar. 18.00 dan sonra imalatımız duruyor normal iftara kadar satışımızı devam ediyoruz. Yani onda bir sıkıntımız yanlış anlaşılma olmasın. Vatandaşında yani 18.00’dan sonra pide olmayacak korkusu oluyor. İmalatımız sadece durucak satışımız iftara kadar devam. Pide fiyatlarında geçen yıldan bu zamana bir değişiklik yok. Yine şu an 350 gram susamlı yumurtalı pide 3.5, sade 350 gram pide 3 tl değişiklik olmadı yani” dedi

“Malesef eski Ramazan diyemiyoruz”

Pide almak için kuyruğa giren Metin Sazan “ pide almak için geldim. Sosyal mesafeyi koruyaraktan eldivenle ordan sunuyorlar. İşte 18.00 a kadar imalat var ama 18 .00 dan sonra imalat yok ama pide satışı devam edicek bizde burda sıra bekliyoruz. Ramazan için ilk orucumuzu açmak için. İşte bu koronadan dolayı da maalesef eski zamanlar diyemiyoruz inşallah düzeleceğiz.