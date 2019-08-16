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Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı

Suriye'de halkını katleden Esed'in kuzeni Firas Esed, gerçek soyadlarının Arapçada 'canavar' anlamına gelen 'vahş' olduğunu söyledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:28
Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in muhalif kuzeni Firas Esed, dedeleri Ali Esed'in soyadını Arapçada "canavar" anlamına gelen "vahş"tan, "aslan" anlamına gelen "esed" ile değiştirdiğini açıkladı.

Beşşar Esed'in amcasının oğlu Firas Esed, sosyal medya hesabından dedeleri Ali Esed'in kimlik fotoğrafını paylaşarak gerçek soyadlarının "esed" değil "vahş" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise "vahş" olduğu anlaşılıyor.

Arapçada "vahş" canavar, "esed" aslan anlamına geliyor.

Kuzen Esed'in, fotoğrafı "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir." notuyla paylaşması kafalarda soru işareti bıraktı.

Firas Esed, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında Beşşar Esed'in en az 500 bin sivili ve kendi ailesinin de mensup olduğu Alevi mezhebinden 100 binden fazla Suriyeliyi öldürdüğünü dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:28
  1. Beşar Esed
  2. Suriye

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