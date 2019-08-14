Esed rejimine ait savaş uçağı düşürüldü!

Hama ilinin kuzey kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar tarafından hedef alındı.

İdlib'deki muhalif gruplar ile rejim karşıtı silahlı grupların oluşturduğu ortak askeri operasyon grubu Fethi-il Mubin, İdlib'in güneyinde Temaniye beldesi yakınlarında Esed rejimine ait SU 22 tipi savaş uçağı düşürdüklerini açıkladı.

İdlib'deki Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun Sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait SU 22 tipi savaş uçağının, İdlib'in güney kırsalında Temaniye beldesinin semalarında uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğunu söyledi. Raşit, düşürülen uçağın pilotunun paraşütle Temaniye beldesi civarına inmesi sonrasında yakalandığını ifade etti.

Hama ilinin doğu kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait L39 tipi bir savaş uçağı, 26 Aralık 2017'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Özgür İdlib Ordusu tarafından vurulmuştu.