Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! Şehidimiz var

Esed ordusu tarafından Türkiye'nin İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda gözlem noktasında bulunan askerlerimizden yaralananlar olduğu öğrenildi.

Yaralı askerlerimizin tahliyesi için bölgeye Malatya'dan 2 ATAK helikopteri sevkedildi. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki iki savaş uçağı da bölgeye hareket etti.

1 asker şehit 3 asker yaralı

Yaralı durumda olan askerlerimizden birisi şehit oldu. Diğer 3 askerlerimizin ise yaralı olduğu bildirildi.

Esed rejiminin aynı noktaya üçüncü saldırısı sonucu bölgedeki kuvvetler alarm konumuna geçti.