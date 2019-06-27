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Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! Şehidimiz var

Suriye'de birçok insanın ölümüne sebep olan Esed rejimi, Türkiye'ninİdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırdı. Saldırıda bir askerimiz şehit olurken 3 askerimiz ağır şekilde yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 22:12
Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! Şehidimiz var

Esed ordusu tarafından Türkiye'nin İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda gözlem noktasında bulunan askerlerimizden yaralananlar olduğu öğrenildi.

Yaralı askerlerimizin tahliyesi için bölgeye Malatya'dan 2 ATAK helikopteri sevkedildi. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki iki savaş uçağı da bölgeye hareket etti.

1 asker şehit 3 asker yaralı

Yaralı durumda olan askerlerimizden birisi şehit oldu. Diğer 3 askerlerimizin ise yaralı olduğu bildirildi.

Esed rejiminin aynı noktaya üçüncü saldırısı sonucu bölgedeki kuvvetler alarm konumuna geçti. 

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:12
  1. Malatya
  2. esed
  3. suriye

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah42 dk önce
    Arapları koruyalım diye kendi askerimize olan oluyor.

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