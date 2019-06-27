Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! Şehidimiz var
Suriye'de birçok insanın ölümüne sebep olan Esed rejimi, Türkiye'ninİdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırdı. Saldırıda bir askerimiz şehit olurken 3 askerimiz ağır şekilde yaralandı.27 Haziran 2019 Perşembe 22:12
Esed ordusu tarafından Türkiye'nin İdlib'deki 10 numaralı gözlem noktasına saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda gözlem noktasında bulunan askerlerimizden yaralananlar olduğu öğrenildi.
Yaralı askerlerimizin tahliyesi için bölgeye Malatya'dan 2 ATAK helikopteri sevkedildi. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki iki savaş uçağı da bölgeye hareket etti.
1 asker şehit 3 asker yaralı
Yaralı durumda olan askerlerimizden birisi şehit oldu. Diğer 3 askerlerimizin ise yaralı olduğu bildirildi.
Esed rejiminin aynı noktaya üçüncü saldırısı sonucu bölgedeki kuvvetler alarm konumuna geçti.
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