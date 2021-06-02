Esed rejiminden büyük skandal! Başladılar

Esed rejimi güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in kırsal bölgelerindeki tarım alanlarını bombardımana tutarak ekinlere zarar verdiği bildiriliyor.

Beşar Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyinde sivillere ait alanları hedef almayı sürdürüyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre İdlip, Halep ve Hama'nın kırsal bölgelerinde çiftçilerin hasadına engel olmak için rejim güçleri tarım arazilerini bombardımana tutuyor.

Söz konusu bombardımanlar neticesinde tarım alanlarında çıkan yangınlar çok sayıda ekili araziyi ve hasat edilemeye hazır ekini tahrip etmiş durumda.

Bölge kaynakları, şimdiye kadar 2500 dekar buğday ekili arazinin tahrip edildiğini ifade ediyor.

Esed rejiminin bu şekilde Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin yaşadığı bölgelerde halkı açlığa mahkum etmeyi amaçladığı ve bunun bir savaş suçu teşkil ettiği bildiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporda İran ve Rusya destekli Esed rejimi Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana 500 bine yakın insanın öldürülmesinden sorumlu.

Rejim güçleri sivillere yönelik doğrudan saldırıların yanı sıra sivillerin yaşamsı için gereken merkezleri ve tarım arazileri, hastaneler, okullar, camiler gibi noktaları da sistematik olarak hedef alıyor.

Kaynak: Mepa News