Esed o saçmalıklarda hâlâ ısrarlı mı? Sen önce buna karar ver

Tunca Bengin, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, Türkiye'nin Suriye politikası ve Esed'e yönelik duruşunu ele aldı. Bengin, Türkiye'nin Esed'e ülkesini bölmeye çalışanlara karşı durmasını önerdiğini belirtti. Yazısında, Türkiye'nin askeri varlığının uluslararası antlaşmalardan doğan haklarla milli güvenliği koruma amacı taşıdığını vurgulayan Bengin, Esed'in Türk askerinin topraklarından çekilmesi talebine karşı Türkiye'nin tavrının net olduğunu ifade etti. Tunca Bengin, özetle şunları kaydetti:

"(...) En başından beri (...) Türkiye, Esad’a şunu söylüyor:

Senin ülkeni parçalıyorlar, bölüyorlar. Terörize ediyorlar. Sen buna razı mısın onlarla beraber misin? Yoksa kendi halkının varlığını, milli bütünlüğünü mü istiyorsun? Öncelikle buna karar ver.

Bunları görmezden, duymazdan gelen Esad ise ne dedi hep? Türk askeri topraklarımdan çekilsin... Hala da o kafada gibi.

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Buna karşılık Türkiye’nin duruşu ve tavrı da çok net:

Türk askeri uluslararası antlaşmalardan doğan haklarla kendi ülkesinin milli güvenliğini, bekasını korumak üzere orada. Aynı zamanda bölge halkını da terörden, teröristlerden koruyor ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için de mücadele veriyor. Yoksa ne senin ne de bir başkasının tek karış toprağında gözü falan yok.

Bu durumda da eğer Esad aynı noktadaysa ve bildik saçmalıklarda ısrarlıysa bu nasıl bir akla ve mantığa sığar sorusunun yanıtı anlamlı. (...)"