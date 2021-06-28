Eş Şebab, Askeri üsse bombalı araçla saldırdı: 50 ölü
Eş Şebab, Somali'nin orta kesimindeki Galmudug bölgesine merkezi hükümet güçlerine yönelik bir saldırı düzenledi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, saldırı dün bölgedeki önemli liman şehri Hobyo'nun 50 kilometre batısındaki Wisil yerleşiminde düzenlendi.
Sorumluluğunu Eş Şebab'ın üstlendiği saldırıda bomba yüklü bir araç da kullanıldı.
Bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonrası bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Mogadişu ve Hobyo yönünden bölgeye gönderilen askeri konvoyların da pusuya düşürüldüğü ifade edildi.
"En az 50 kişi öldü"
Eş Şebab'ın geçici bir süre Wisil yerleşimini kontrol altına aldığı, daha sonra ise bölgeden çekildiği rapor edildi.
Bölge kaynakları, çatışmalarda hükümet güçlerinden yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.
Mogadişu hükümeti ise çatışmalarda 42 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü savundu.
Eş Şebab'ın son dönemde ülke genelinde etkisini artırdığı, ABD'nin çekilme süreci sonrasında birçok yerleşim yerini hükümet güçlerinden ele geçirdiği kaydediliyor.