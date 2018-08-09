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Erzurumspor'dan çifte imza! Moussa Kone...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Moussa Kone ve santrfor Ridge Munsy ile sözleşme imzaladı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:07
Erzurumspor'dan çifte imza! Moussa Kone...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone ve Demokratik Kongo  Cumhuriyetli santrfor Ridge Munsy ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleşen, kulüp başkanı Mevlüt Doğan, asbaşkan  Ünsal Kıraç ve basın sözcüsü Metin Barlak'ın da katıldığı imza töreninde,  İtalya'nın Frosinone takımından transfer edilen Kone ile 2, İsviçre ekibi  Grasshoppers'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Munsy ile 1 yıllık sözleşme  imzalandı.

İmza töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Mevlüt  Doğan, kulüp olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Doğan, transferleri eksik bölgelere göre yaptıklarını belirterek,  şunları kaydetti:

"Bugün iki kardeşimizi transfer ettik. Moussa Kone, İtalya'dan geldi  ve kendisiyle iki yıllık sözleşme yaptık. Kendisi orta saha oyuncusu ve takıma  son derece faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah takımımıza çok büyük katkılar  sağlayacak. Diğer kardeşimiz de İsviçre'den 1 yıllığına kiralık olarak geldi ve  son derece atletik forvet. O da kulübümüze çok büyük katkılar sağlayacak.  Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferlerinden Moussa Kone,  Erzurum'da olmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Erzurumlular beni çok sıcak karşıladı. Burada takıma katkılar  sağlayıp daha iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğim. Takım ve şehir için her  şeyi yapıp başarılı olmak için mücadele edeceğim."

Ridge Munsy ise Erzurum'u çok fazla gezme imkanı bulamadığını ancak  çok beğendiğini söyledi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:07
  1. Erzurumspor
  2. Moussa Kone
  3. Ridge Munsy

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