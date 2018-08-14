Erzurumspor'dan açıklama: Beşiktaş'tan çekinmiyoruz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Ligin 2. haftasında Beşiktaş'la yapacakları maça ilişkin, "Biz gücümüzü ve haddimizi bildiğimiz gibi rakibin de gücünü biliyoruz. Önceden de söyledim, kimseden çekinmiyoruz, maçı kazanmak için oynayacağız." dedi.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının takım ve Erzurum için çok önemli olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR TAKIMI AĞIRLAYACAĞIZ"

Altıparmak, Erzurum'un uzun zaman sonra Süper Ligde temsil edildiğini anımsatarak, "Süper Ligde kendi evimizde büyük bir takımı ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

"GÜCÜMÜZÜ VE HADDİMİZİ BİLİYORUZ"

Ligde ilk maçı Atiker Konyaspor ile yaptıklarını ve istedikleri sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Altıparmak, "Özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi oynadık ve maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar yakaladık. 2-0'dan geri geldik ama 3-2 mağlup olduk. Bu hafta ligde taraflı tarafsız hatta Avrupa'nın bile kabul ettiği kadrolardan birine karşı oynayacağız. Biz gücümüzü ve haddimizi bildiğimiz gibi rakibin de gücünü biliyoruz. Önceden de söyledim, kimseden çekinmiyoruz, maçı kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.

"RAKİBİN İYİ KÖTÜ YANLARINI BİLİYORUZ"

"Rakibin iyi kötü yanlarını biliyoruz ama önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Beşiktaş maçını kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Antrenmanlarda çalıştığımız her şeyi hafta sonu uygulayacağız. Burada bizim kadar taraftarlarımıza da büyük bir iş düşüyor. Hem Türkiye'ye vereceğimiz mesaj hem de statta verecekleri katkı bizim için çok önemli."