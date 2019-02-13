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Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp binasının yanındaki sahada teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve minyatür kale maç yaptı.

Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Hüseyin Üneş, teknik heyetten bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan ligin 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Erzurum temsilcisi, bu maçı anlatan bir video yayınladı ve Demir Grup Sivasspor maçına taraftarları davet etti.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:36
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. hazırlık
  4. maç

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