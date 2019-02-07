Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları07 Şubat 2019 Perşembe 14:59
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, sakatlığı bulunan Tolga Ünlü'nün katılmadığı ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanı, taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.
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