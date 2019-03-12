Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Mavi-beyazlı takım taraftarları, antrenman öncesi tribünde havai fişek gösterisi yapıp teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 25. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iki gün izin verilen futbolcular, Kazım Karabekir Stadı'nda antrenmana çıktı. Tribünde yer alan yaklaşık bin kişilik taraftar topluluğu, antrenman öncesi havai fişek gösterisi yapıp futbolcular ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Mavi-beyazlı futbolcular ardından koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları idmanda taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve Rashad Muhammed'in katılmadığı idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16 Mart Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarınki antrenman ile sürdürecek.



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